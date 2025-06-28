Путин призвал расширять контакты молодежи России и Абхазии

«Мне кажется, было бы здорово, если бы проговорили с руководством республики по поводу того, чтобы расширить эти контакты, и непросто контакты, а создавать условия, чтобы эти контакты были живыми, приносили бы пользу молодым людям, которые в вашей республике проживают, и укрепляли бы связи между Россией и Абхазией. Это чрезвычайно важное направление для будущего и республики, и наших отношений», — сказал Путин, говоря о контактах молодежи РФ и Абхазии.