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Путин призвал расширять контакты молодежи России и Абхазии

Путин: активные контакты молодежи России и Абхазии важны для обеих стран.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Активные контакты молодежи России и Абхазии важны для обеих стран, надо их расширять и создавать для этого условия, заявил президент РФ Владимир Путин.

В открытии молодежных комплексов в регионах РФ приняла участие резидент арт-кластера «Таврида» из Абхазии, которая рассказала что на «Тавриде» сегодня завершилась арт-школа «Маршруты Абхазии», в которой приняли участие 90 представителей республики.

«Мне кажется, было бы здорово, если бы проговорили с руководством республики по поводу того, чтобы расширить эти контакты, и непросто контакты, а создавать условия, чтобы эти контакты были живыми, приносили бы пользу молодым людям, которые в вашей республике проживают, и укрепляли бы связи между Россией и Абхазией. Это чрезвычайно важное направление для будущего и республики, и наших отношений», — сказал Путин, говоря о контактах молодежи РФ и Абхазии.