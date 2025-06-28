Под Брагином милиция спасла семью от агрессивной лисы, бросавшейся на людей

В Брагинском районе Гомельской области милиционеры обезвредили дикое животное с признаками бешенства. Как рассказали правоохранители, жители деревни Бурки обратились к стражам правопорядка с сообщением о неадекватно ведущей себя лисе днем в пятницу, 27 июня 2025 года.
Во двор одного из местных жителей агрессивная лиса не просто забежала, но и стала бросаться на домашних животных, а также его супругу.
Сотрудники Брагинского РОВД оперативно прибыли на место ЧП.
— Хищник с явными признаками бешенства (пена из пасти, облезлый мех, беспокойное и агрессивное поведение) находился во дворе вблизи хозпостройки, — рассказали милиционеры.
Животное было обезврежено одним прицельным выстрелом. В инциденте ни местные жители, ни правоохранители не пострадали.
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