В Узбекистане арестованные лица будут проходить обязательный медицинский осмотр в СИЗО

ТАШКЕНТ, 28 июня — Sputnik. В Узбекистане арестованным гражданам будут проводить обязательный медосмотр в здании СИЗО, а всю информацию о телесных повреждениях будут сразу передавать в прокуратуру. Об этом сообщили в Минюсте республики.