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В Узбекистане арестованные лица будут проходить обязательный медицинский осмотр в СИЗО

ТАШКЕНТ, 28 июня — Sputnik. В Узбекистане арестованным гражданам будут проводить обязательный медосмотр в здании СИЗО, а всю информацию о телесных повреждениях будут сразу передавать в прокуратуру. Об этом сообщили в Минюсте республики.

Источник: Sputnik.uz

В Узбекистане приняли закон, направленный на предупреждение случаев применения пыток в отношении лиц, заключенных под стражу.

Документом предусматривается, что граждане перед помещением в следственный изолятор будут проходить обязательный медицинский осмотр в самом СИЗО.

Осмотр будет проводиться в течение двух часов с момента доставки арестованного в СИЗО. В медосмотре по желанию может участвовать адвокат заключенного под стражу.

По результатам осмотра будет предоставлена соответствующая медицинская справка.

Отмечается, что все обнаруженные у арестованного телесные повреждения, травмы или раны будут фиксироваться. Информацию о них будут передавать в органы прокуратуры.