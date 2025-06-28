В Узбекистане арестованные лица будут проходить обязательный медицинский осмотр в СИЗО

В Узбекистане приняли закон, направленный на предупреждение случаев применения пыток в отношении лиц, заключенных под стражу.
Документом предусматривается, что граждане перед помещением в следственный изолятор будут проходить обязательный медицинский осмотр в самом СИЗО.
Осмотр будет проводиться в течение двух часов с момента доставки арестованного в СИЗО. В медосмотре по желанию может участвовать адвокат заключенного под стражу.
По результатам осмотра будет предоставлена соответствующая медицинская справка.
Отмечается, что все обнаруженные у арестованного телесные повреждения, травмы или раны будут фиксироваться. Информацию о них будут передавать в органы прокуратуры.