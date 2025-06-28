Страдают семьи с маленькими детьми и пенсионеры: ГАИ Уфы принялась наказывать водителей шумных машин

В Уфе Госавтоинспекция начала наказывать водителей шумных автомобилей. Речь идет о машинах без глушителей. На автолюбителей стали часто жаловаться местные жители: говорят, моторы ревут под окнами круглосуточно. Особенно страдают семьи с маленькими детьми и пенсионеры. Поэтому дорожная полиция решила провести рейды по нарушителям тишины. Об этом сообщил начальник башкирской ГАИ Владимир Севастьянов.
— В ходе рейдовых мероприятий автоинспекторы особое внимание уделяли внесению изменений в конструкцию транспортных средств, превышению нормативных требований уровня шума, производимого им при работе, превышающие допустимые показатели, и техническому состоянию транспортных средств, — написал Севастьянов.
Шумных автолюбителей привлекли к административной ответственности, а их машины поместили на штрафстоянку. Главный гаишник республики добавил, что подобные рейды будут проходить и дальше — не только в Уфе, но и в других городах и районах Башкирии.
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