Путин оценил открытие молодежных центров в новых регионах

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин положительно оценил открытие в новых регионах РФ молодежных центров, поскольку они вливаются в общую работу по развитию регионов и страны.
Глава государства в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых молодёжных центров в российских регионах, приуроченной к Дню молодежи. В честь праздника будет открыто шесть новых молодежных центров в регионах России, в том числе творческий посёлок «Счастливцево» в Херсонской области, ставший филиалом арт-кластера «Таврида».
«Здорово, что в наших исторических территориях появляются такие центры для молодых людей. Они вливаются в общую работу по воспитанию, в общую работу по развитию и каждого конкретного человека, региона и страны в целом», — сказал Путин.
День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента РФ от 2 мая 2023 года. В 2025 году этот день выпадает на 28 июня.