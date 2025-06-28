Путин назвал всех бойцов спецоперации своими парнями

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал всех участников специальной военной операции своими парнями.
Президент РФ в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых молодёжных центров в российских регионах, приуроченной к празднованию Дня молодежи. В ходе этого мероприятия артист, участник спецоперации Сергей Нихаенко сообщил, что его песня «Высота» посвящается «моим парням».
«Мне очень было приятно, когда вы сказали: песня посвящается моим парням. Все они наши парни — и мои, и ваши», — сказал Путин.