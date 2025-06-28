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Участник видеоконференции с Путиным исполнил для него свою фронтовую песню

Участник СВО во время ВКС с Путиным спел посвященную однополчанам песню «Высота».

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Автор-исполнитель и участник СВО Сергей Нихаенко исполнил свою песню «Высота», которую посвятил однополчанам, во время открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме видеоконференции с участием президента России Владимира Путина.

Во время открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме видеоконференции участник церемонии из Геническа Херсонской области Сергей Нихаенко рассказал Путину, что является участником СВО, а также пишет песни, которые сейчас популярны на фронте. Президент попросил его что-нибудь исполнить, если у того под рукой есть инструмент.

«Я смогу исполнить “а капелла”, если вы не против… Песня “Высота” посвящается моим парням», — ответил Нихаенко.

«Молодец, Сережа. Здорово, спасибо большое», — сказал Путин после окончания песни.