Участник видеоконференции с Путиным исполнил для него свою фронтовую песню

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Автор-исполнитель и участник СВО Сергей Нихаенко исполнил свою песню «Высота», которую посвятил однополчанам, во время открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме видеоконференции с участием президента России Владимира Путина.
Во время открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме видеоконференции участник церемонии из Геническа Херсонской области Сергей Нихаенко рассказал Путину, что является участником СВО, а также пишет песни, которые сейчас популярны на фронте. Президент попросил его что-нибудь исполнить, если у того под рукой есть инструмент.
«Я смогу исполнить “а капелла”, если вы не против… Песня “Высота” посвящается моим парням», — ответил Нихаенко.
«Молодец, Сережа. Здорово, спасибо большое», — сказал Путин после окончания песни.