Ростовская область передала бойцам СВО 100 кроссовых мотоциклов

Ростовская область активно поддерживает участников СВО. С начала операции регион направил в зону боевых действий более 600 тонн строительных материалов и топлива, 8,2 тысячи тонн гуманитарной помощи, свыше 400 автомобилей и квадроциклов, а также около двух тысяч беспилотников и другого спецоборудования.