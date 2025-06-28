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Ростовская область передала бойцам СВО 100 кроссовых мотоциклов

Подразделения ЮВО получили для СВО от Ростовской области 100 кроссовых мотоциклов.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 28 июня, в парке «Левобережный» донской столицы от Ростовской области передали 100 кроссовых мотоциклов подразделениям Южного военного округа для использования в зоне Специальной военной операции. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Помимо мотоциклов, военнослужащие получили государственные и ведомственные награды за проявленное мужество и выполнение боевых задач.

Новая техника должна повысить мобильность подразделений на передовой.

Ростовская область активно поддерживает участников СВО. С начала операции регион направил в зону боевых действий более 600 тонн строительных материалов и топлива, 8,2 тысячи тонн гуманитарной помощи, свыше 400 автомобилей и квадроциклов, а также около двух тысяч беспилотников и другого спецоборудования.

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