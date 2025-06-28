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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на воскресенье

МИНСК, 28 июн — Sputnik. Оранжевый уровень метеорологической опасности объявлен в Беларуси на предстоящее воскресенье, 29 июня, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +24° 0 м/с 94% 760 мм рт. ст. +23°
Источник: Sputnik.by

Причиной для этого стало ощутимое усиление ветра. Ветер сменится с западного и северо-западного на более порывистый, достигая 15−20 м/с во многих районах.

По данным синоптиков, день будет облачным с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди. Ночью дожди пройдут местами, а утром и днем — на большей части территории страны. В восточных регионах возможны грозы.

Температура воздуха ночью опустится до +9…+15°C, на западе немного теплее — до +17°C. Днем ожидается прогрев воздуха от +19°C на северо-востоке и до +26°C на юго-западе.

МЧС рекомендует населению соблюдать повышенную осторожность: избегать нахождения рядом с шаткими конструкциями, линиями электропередач и деревьями, парковать автомобили в безопасных местах.

Водителям следует проявлять особую внимательность на дорогах, особенно на открытых участках.