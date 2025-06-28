Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на воскресенье

Причиной для этого стало ощутимое усиление ветра. Ветер сменится с западного и северо-западного на более порывистый, достигая 15−20 м/с во многих районах.
По данным синоптиков, день будет облачным с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди. Ночью дожди пройдут местами, а утром и днем — на большей части территории страны. В восточных регионах возможны грозы.
Температура воздуха ночью опустится до +9…+15°C, на западе немного теплее — до +17°C. Днем ожидается прогрев воздуха от +19°C на северо-востоке и до +26°C на юго-западе.
МЧС рекомендует населению соблюдать повышенную осторожность: избегать нахождения рядом с шаткими конструкциями, линиями электропередач и деревьями, парковать автомобили в безопасных местах.
Водителям следует проявлять особую внимательность на дорогах, особенно на открытых участках.