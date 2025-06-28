Почему заслуженного тренера РФ по дзюдо обвиняют в домогательствах воспитанницы

— Мужчины, склонные к педофилии, очень часто специально ищут работу поближе к детям, становятся учителями, преподавателями и особенно тренерами. Например, спортивный тренер не только взаимодействует с детьми, как учитель в школе, но ему разрешен и физический контакт. Он может потрогать ребенка за ноги или ягодицы во время занятий спортом. В моей практике был подобный случай, когда я проводила судебно-психиатрическую экспертизу педофилу, который работал тренером в школе, и именно для этого он туда и пошел, — рассказала специалист.