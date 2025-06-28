Почему заслуженного тренера РФ по дзюдо обвиняют в домогательствах воспитанницы

В Тюмени задержали заслуженного тренера России по дзюдо Григория Давыдова. Его обвиняют в домогательствах к несовершеннолетней воспитаннице. Что известно о задержании мастера спорта и почему детские тренеры часто оказываются педофилами — в материале «Вечерней Москвы».
Что известно о задержании Григория Давыдова.
13-летняя школьница пожаловалась родителям на своего тренера по дзюдо Григория Давыдова. Девочка рассказала, что мужчина предлагал ей алкоголь и деньги, а также пытался говорить с ней на тему секса. «Беседы» тренер проводил с семиклассницей после занятий в спортивном зале клуба «Дзюдо-Бусидо». Родители девочки тут же обратились в полицию.
Григорий Давыдов — мастер спорта по дзюдо и заслуженный тренер России. Он более 20 лет работал с детьми.
У мужчины три дочери, которые также занимаются спортом. Известно, что Давыдов недавно развелся. Его бывшая супруга тоже работает тренером.
Спортивный клуб «Дзюдо-Бусидо» основал сам Давыдов. Туда принимают детей от четырех лет. Об этом сообщается на странице клуба в социальных сетях.
В настоящий момент тренер задержан. По факту домогательств ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Насильственные действия сексуального характера».
Почему детские тренеры часто оказываются педофилами.
По словам врача-психиатра, психотерапевта Елизаветы Жестковой, детские тренеры часто становятся героями подобных историй неспроста. Такие мужчины уже осознают свое влечение к детям и хотят быть к ним ближе. И причина не в том, что люди, которые работают с детьми, со временем приобретают некую «профдеформацию» и у них появляются подобные сексуальные желания.
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— Мужчины, склонные к педофилии, очень часто специально ищут работу поближе к детям, становятся учителями, преподавателями и особенно тренерами. Например, спортивный тренер не только взаимодействует с детьми, как учитель в школе, но ему разрешен и физический контакт. Он может потрогать ребенка за ноги или ягодицы во время занятий спортом. В моей практике был подобный случай, когда я проводила судебно-психиатрическую экспертизу педофилу, который работал тренером в школе, и именно для этого он туда и пошел, — рассказала специалист.
Для некоторых мужчин, склонных к педофилии, этого будет достаточно, чтобы реализовывать свои извращенные наклонности, отметила психиатр. Но другие мужчины идут дальше.
— Они постепенно развращают своих учениц и учеников, склоняют их к половому акту, потому что уверены, что наказания не будет, — подчеркнула Жесткова.
Важно отметить, что педофилия не является следствием каких-либо физических травм, например, черепно мозговых. Подобное психическое отклонение может быть последствием того, что человек сам в детском возрасте пережил насилие со стороны взрослого человека, уточнила специалист.
— Но это тоже совершенно необязательное условие. Многие педофилы годами живут обычной жизнью, у них не было значимых травмирующих событий и каких-либо отклонений, только нарушение сексуального влечения. Причины могут быть и генетическими, врожденными. Но одни проявляют свои извращенные наклонения, а другие живут с ними всю жизнь и борются, не причиняя вреда детям, — добавила собеседница «ВМ».
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