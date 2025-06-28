Путин мечтал, чтобы молодежь воспитывали герои

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поделился, что всегда мечтал о том, чтобы молодое поколение воспитывали люди, которые смогли проявить себя в реальной жизни, в самых сложных условиях.
Об этом глава государства заявил в ходе церемонии открытия новых молодежных центров в российских регионах. Среди участников видеоконференции был специалист из молодежного центра в Дагестане — действующий участник СВО.
«Я всегда мечтал о том, что процесс воспитания молодых людей приобретет именно такие формы, как сейчас. Когда люди, которые проявляют себя в реальной жизни, в самых сложных условиях, чтобы именно они оказывали влияние на воспитание наших молодых людей. Это вот у вас и происходит», — сказал Путин.