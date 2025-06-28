Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Мамаевом кургане открыли памятный знак воинам из Мордовии

В Волгограде открыли памятный знак защищавшим Сталинград воинам из Мордовии.

ВОЛГОГРАД, 28 июн — РИА Новости. Памятный знак «Вечная слава воинам Мордовии — защитникам Сталинграда» открыли на Мамаевом кургане в Волгограде, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.

«Памятный знак “Вечная слава воинам Мордовии — защитникам Сталинграда” открыли в торжественной обстановке на воинском мемориальном кладбище на Мамаевом кургане», — сообщила администрация в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в церемонии приняли участие министр культуры, национальной политики и архивного дела Мордовии Светлана Баулина, заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов, представители общественных организаций. Участники возложили цветы и минутой молчания почтили память павших во время Сталинградской битвы.

Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.