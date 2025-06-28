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190 тысяч новых учебников истории получат школы Иркутской области

На их закупку из областного бюджета выделено 35 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Школы Иркутской области получат к началу учебному году 190 тысяч новых учебников истории для 5−7-х классов. На закупку из областного бюджета выделено 35 млн рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.

— Все книги уже поступили в регион, осуществляется доставка их в школьные библиотеки, — говорится в сообщении.

Новые учебники помогут сформировать у детей правильное представление о подвиге страны и ее героизме в годы Великой Отечественной войны. О высокой важности создания государственной линейки учебников истории для обучающихся говорил накануне президент Владимир Путин на встрече с редакторами новых учебников.