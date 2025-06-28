190 тысяч новых учебников истории получат школы Иркутской области

Школы Иркутской области получат к началу учебному году 190 тысяч новых учебников истории для 5−7-х классов. На закупку из областного бюджета выделено 35 млн рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.
— Все книги уже поступили в регион, осуществляется доставка их в школьные библиотеки, — говорится в сообщении.
Новые учебники помогут сформировать у детей правильное представление о подвиге страны и ее героизме в годы Великой Отечественной войны. О высокой важности создания государственной линейки учебников истории для обучающихся говорил накануне президент Владимир Путин на встрече с редакторами новых учебников.