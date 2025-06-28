Диетолог Перевалова рассказала, можно ли похудеть при помощи чайного гриба

Интернет переполнен рассказами девушек о том, как им удалось сбросить лишние килограммы при помощи чайного гриба. Напиток якобы расщепляет жир и ускоряет метаболизм. «Вечерняя Москва» пообщалась с членом Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов РФ, диетологом с 30-летнем стажем Ольгой Переваловой и разобралась, так ли это.
Не только сказки.
Чайный гриб, или комбуча, — обобщающее название симбиоза дрожжей и бактерий. Его помещают в подсахаренный чайный настой для ферментации. Получившийся напиток по вкусу напоминает что-то среднее между квасом и лимонадом. И чайный гриб действительно может быть полезным для здоровья.
— Его настаивают на чае. Если добавить мед, имбирь, то напиток будет богат витаминами. Кроме того, чайный гриб хорошо утоляет жажду в жару, — отметила специалист.
Развеивая мифы.
Однако похудеть с помощью одного этого напитка просто невозможно.
— Чайный гриб — углеводный напиток. Калорий в нем мало, но они есть. Два-три дня можно продержаться только на нем, гриб даст мочегонный эффект, что поспособствует потере веса. Но это сильная нагрузка на организм. Мало кто захочет продолжать такую диету, — подчеркнула врач.
Почему после «Оземпика» вес возвращается.
Перевалова напомнила, что похудеть помогут не экстремальные марафоны, а правильный баланс белков, жиров и углеводов, а также дефицит калорий.
— Это не быстрый процесс. При неправильном подходе к похудению будут уходить мышцы, а не жир. Его можно убрать только с помощью долгосрочного соблюдения правильного баланса потребляемых веществ и дефицита калорий.
Слухи, и только.
Перевалова отметила, что «сжечь» лишнее с помощью чайного гриба нельзя. Висцеральный жир, скапливающийся вокруг внутренних органов, просто не будет уходить.
Добавим, что не было проведено никаких клинических исследований для оценки возможных биологических эффектов комбучи. Поэтому говорить об ускорении метаболизма не приходится.
Ольга Перевалова, врач-диетолог с 30-летним стажем:
— С живота тяжелее всего убрать лишний жир. Для этого нужно находиться на сбалансированном низкокалорийном питании. А чайный гриб — это углеводный напиток. Он не содержит ни жиров, ни белков, необходимых для здорового питания. Словом, худеть на каком-то одном продукте нельзя.
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Ключи к здоровью.
Польза чайного гриба не была доказана. А вот некоторые привычные нам продукты оказались ключами к здоровью. «Вечерняя Москва» собрала самые интересные факты.
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