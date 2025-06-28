Диетолог Перевалова рассказала, можно ли похудеть при помощи чайного гриба

— Чайный гриб — углеводный напиток. Калорий в нем мало, но они есть. Два-три дня можно продержаться только на нем, гриб даст мочегонный эффект, что поспособствует потере веса. Но это сильная нагрузка на организм. Мало кто захочет продолжать такую диету, — подчеркнула врач.