В Ростове женщину оштрафовали за опасную перевозку ребенка, высунувшегося в люк

В Ростове-на-Дону Госавтоинспекция привлекла к ответственности водителя, чей пятилетний сын высунулся из люка автомобиля во время движения. Инцидент произошел 27 июня года около 19:40 на улице Красноармейской. О нем стало известно благодаря мониторингу соцсетей, сообщили в региональной пресс-службе ведомства.
Как установили правоохранители, 37-летняя женщина управляла автомобилем BMW X5, перевозя ребенка без специального удерживающего устройства. Видео с малышом, высунувшимся из люка, появилось в соцсетях, после чего полиция провела проверку.
На нарушительницу составили административный протокол по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ за нарушение правил перевозки детей. Кроме того, материалы дела передали в отдел по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства.
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