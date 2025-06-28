В Ростове женщину оштрафовали за опасную перевозку ребенка, высунувшегося в люк

В Ростове-на-Дону Госавтоинспекция привлекла к ответственности водителя, чей пятилетний сын высунулся из люка автомобиля во время движения. Инцидент произошел 27 июня года около 19:40 на улице Красноармейской. О нем стало известно благодаря мониторингу соцсетей, сообщили в региональной пресс-службе ведомства.