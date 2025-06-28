Кириенко назвал Омск и Пермь молодежными столицами России

ОМСК, 28 июн — РИА Новости. Молодежные столицы России, Омск и Пермь, способны совершить невозможное для будущего РФ, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента России Владимира Путина от 2 мая 2023 года. В 2025 году этот день выпадает на 28 июня.
«Поздравляю и Пермь, и Омск, потому что хорошо помню, как в прошлом году шла просто такая битва титанов. Когда все жители Перми и с ними весь Приволжский федеральный округ, все жители Омска и с ними весь Сибирский федеральный округ болели и боролись за то, чтобы получить право молодежной столицы России. И у нас, у организационного комитета, не осталось ни одного шанса решить иначе. И в этом году в России две молодежные столицы. Я вас поздравляю. Вы молодцы. Вы способны совершать невозможное. Вы будущее России… Сегодня все возможности открыты для вас благодаря решению президента России», — сказал Кириенко на праздновании Дня молодежи в Омске.
Он подчеркнул, что с 1 января действует специальный национальный проект «Молодежь и дети».
В декабре 2024 года Кириенко объявил, что Пермь и Омск стали молодежными столицами России в 2025 году. Торжественное заявление прозвучало в рамках вручения премии «Время молодых», которое состоялось на площадке Национального центра «Россия».