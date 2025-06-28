Mash: Исинбаевой заблокировали банковские счета за долг в 818 тысяч рублей

Налоговая заблокировала три счета олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой из-за долга в 818 тысяч рублей. Впервые СМИ сообщили о нем в апреле, рассказав, что спортсменка, которая сейчас проживает в Испании, задолжала ФНС более 1 миллиона. Кроме налогов, олимпийская чемпионка также не платит и коммуналку за две московских квартиры. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева ~задолжала налоговой 818 тыс. рублей.~ Из-за этого спортсменке заблокировали три банковских счета, которые привязаны к ее ИП, сообщил Telegram-канал Mash.
«Причина — долг, который экс-спортсменка очень долго погашает. В апреле он перевалил за 1,1 млн, в мае был 1,5. Теперь — 818к, после частичной уплаты около 1 млн рублей», — говорится в публикации.
Mash уточняет, что счета были заблокированы 27 июня. Сама Исинбаева сейчас проживает в Испании.
Могут арестовать имущество.
Юрист, глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, комментируя блокировку счетов олимпийской чемпионки, заявил, что, если Исинбаева в скором времени не погасит долг, ее имущество, включая ~недвижимость стоимостью около 76 млн рублей~, могут арестовать.
«Несмотря на частичное погашение (около миллиона рублей в мае), неисполненные обязательства остаются значительными, что и привело к введению принудительных мер. Но проблемы Исинбаевой не ограничиваются только налогами. По данным различных источников, спортсменка накопила долги за ЖКУ по двум московским квартирам. Оплата не вносится систематически уже два года, что указывает на злостный характер неплатежей. Юридические последствия такого поведения очевидны», — отметил юрист в беседе с «Газетой.Ru».
Хаминский также добавил, что если Исинбаева решит вернуться в Россию, ей ограничат выезд за рубеж, пока она полностью не погасит долг.
«Долги возникают на фоне жизни Исинбаевой в Испании с 2023 года и наличия у нее дорогостоящих активов. Факт приобретения квартиры в “Акватории” в 2022 году уже после отъезда при параллельном накоплении налоговых и коммунальных долгов вызывает справедливые вопросы о добросовестности распоряжения активами и исполнения обязательств. История Исинбаевой демонстрирует: ни статус олимпийской чемпионки, ни проживание за рубежом не освобождают от ответственности по правилам, установленным российским законодательством», — заключил юрист.
Отъезд и долги Исинбаевой.
По данным испанского издания El Digital Sur, олимпийская чемпионка не живет в России с конца 2021 года. Именно тогда Исинбаева переехала на Тенерифе и получила вид на жительство. Журналисты сообщали, что на Канарских островах спортсменка владеет недвижимостью и активами: за ней числится дом площадью около 200 кв. м в Эль-Пальм-Мар, а за ее мужем — автомобиль.
«Исинбаева зарегистрирована в муниципалитете Арона вместе со своим мужем Никитой Петиновым, также известным спортсменом, и детьми, которые получают образование на юге Тенерифе», — говорилось в статье.
Материал был опубликован в 2023 году, журналисты также обратили внимание на то, что в 2015 году Исинбаева получила звание майора, а позже стала членом движения Putin Team. Чемпионка, комментируя публикацию, заявила, что имеет номинальное отношение к Вооруженным силам России и никогда не состояла в политических партиях. Кроме того, Исинбаева назвала себя человеком мира, а впоследствии также удалила из своих соцсетей фотографию с президентом России Владимиром Путиным и приостановила деятельность своего благотворительного фонда.
В Россию спортсменка с тех пор приезжала лишь однажды. В январе 2025 года ее заметили на похоронах тренера Евгения Трофимова. А уже в конце апреля СМИ сообщали, что Исинбаева задолжала налоговой более одного 1 млн рублей.
«Крупная сумма задолженности появилась на днях. С прошлого года Исинбаева перестала следить за своими налогами. В 2024-м ФНС даже оштрафовала прыгунью с шестом — тогда она накопила ₽465 688», — писал SHOT.
Позже также стало известно, что олимпийская чемпионка накопила долг по коммуналке на сумму более чем 400 тыс. руб. За квартиру в ЖК «Дом в Сокольниках» Исинбаева не доплатила 336 тыс. рублей, а на купленную уже после отъезда недвижимость в ЖК «Акватория» — чуть больше 65 тыс. рублей.