Mash: Исинбаевой заблокировали банковские счета за долг в 818 тысяч рублей

Материал был опубликован в 2023 году, журналисты также обратили внимание на то, что в 2015 году Исинбаева получила звание майора, а позже стала членом движения Putin Team. Чемпионка, комментируя публикацию, заявила, что имеет номинальное отношение к Вооруженным силам России и никогда не состояла в политических партиях. Кроме того, Исинбаева назвала себя человеком мира, а впоследствии также удалила из своих соцсетей фотографию с президентом России Владимиром Путиным и приостановила деятельность своего благотворительного фонда.