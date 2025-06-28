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Участники Всероссийского выпускного возложили цветы у стен Кремля

Участники выпускного бала возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Участники Всероссийского выпускного бала в субботу возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у стен московского Кремля, передает корреспондент РИА Новости.

Всероссийский выпускной бал пройдет в Государственном Кремлевском дворце вечером в субботу.

Выпускники этого года из различных регионов страны собрались в Александровском саду, чтобы возложить алые гвоздики и розы к Могиле Неизвестного Солдата. Первыми к вечному огню прошли ученики кадетских классов.

Выпускной бал в Кремле проводится по поручению президента РФ Владимира Путина с 2002 года. Ежегодно в мероприятии принимают участие 6 тысяч выпускников. За 20 лет его посетили более 100 тысяч человек из двух тысяч школ всех регионов России. В этом году на всероссийский выпускной бал приедут ребята из 190 школ страны.