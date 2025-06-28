В Таганроге из-за короткого замыкания в электродуховке произошел пожар

В городе Таганроге на улице 2-й Советской произошло возгорание электродуховки, но хозяева дома успешно справились с ситуацией, сообщили в главке МЧС по Ростовской области. Инцидент произошел 26 июня в 15:00.
Люди увидели, что у них на кухне загорелся электрический духовой шкаф, и они начали бороться с огнем. У них получилось сбить пламя, после чего они вызвали пожарных. На место выехали семь сотрудников МЧС на двух единицах техники.
По данным дознавателя, причиной возгорания стало короткое замыкание.
Специалисты МЧС России напомнили о необходимости регулярно проверять исправность электроприборов, следить за состоянием проводки и избегать перегрузки электросети, чтобы предотвратить подобные случаи.
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