МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского выпускного бала — 2025 и отметил, что их энтузиазм, энергия молодости и стремление добиваться поставленных целей очень нужны России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Приветствую вас в Кремле на Всероссийском выпускном балу — 2025. Сегодня у вас праздничный, торжественный и немного грустный день. Позади неповторимая школьная пора, и вы вступаете во взрослую, самостоятельную жизнь. Поздравляю вас с этим большим, важным для каждого человека событием… От души желаю, чтобы все ваши жизненные и профессиональные планы обязательно осуществились, чтобы сбылись самые заветные мечты. Ваш энтузиазм и энергия молодости, смелость и юношеский задор, стремление добиваться поставленных целей очень нужны нашей Родине — России», — говорится в телеграмме.
Президент выразил уверенность в том, что сколько бы лет ни прошло, выпускники всегда с особыми чувствами, теплом и благодарностью будут вспоминать родную школу, верных товарищей, с которыми совсем недавно вместе готовились к выпускным экзаменам. И конечно, любимых педагогов и наставников. Все эти годы преподаватели были рядом, радовались достижениям своих учеников и студентов, помогали мудрыми советами, учили ценить дружбу, поддерживать тех, кто нуждается в заботе и внимании, и в любых ситуациях оставаться честными и порядочными людьми.
«Ещё раз с праздником. В добрый час!» — добавил глава государства.