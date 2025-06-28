Путин поприветствовал участников Всероссийского выпускного бала

Президент выразил уверенность в том, что сколько бы лет ни прошло, выпускники всегда с особыми чувствами, теплом и благодарностью будут вспоминать родную школу, верных товарищей, с которыми совсем недавно вместе готовились к выпускным экзаменам. И конечно, любимых педагогов и наставников. Все эти годы преподаватели были рядом, радовались достижениям своих учеников и студентов, помогали мудрыми советами, учили ценить дружбу, поддерживать тех, кто нуждается в заботе и внимании, и в любых ситуациях оставаться честными и порядочными людьми.