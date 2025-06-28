Какой будет погода в Казахстане 29 июня

В Абайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, южный утром и днем на западе, севере, юге области 15−20, порывы 25 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Семей: 29 июня днем ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный, южный днем порывы 15−20 м/с.
В Акмолинской области ожидаются временами сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ветер юго-западный на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. На северо-западе области сохранится высокая пожарная опасность. Кокшетау: 29 июня ожидаются гроза, днем град.
В Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный на юге, востоке области порывы 15−18 м/с. В центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Актобе: 29 июня ночью ожидается гроза.
В Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, в центре, на юге, в горных районах области порывы 15−20 м/с. На севере, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке области высокая пожарная опасность. Конаев: 29 июня ожидается юго-восточный ветер с переходом на северо-западный, порывы 15−20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Атырауской области ожидается ветер западный, северо-западный ночью на севере области порывы 15−20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.
В Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на севере, востоке, юге области 15−20, порывы 23 м/с. Усть-Каменогорск: 29 июня днем ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный днем порывы 15−20 м/с.
В Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. Тараз: 29 июня ожидается ветер северо-западный днем порывы 15−20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Жетысуской области ветер северо-западный, западный на северо-востоке, в центре области порывы 15−20, в районе Алакольских озер 23−28 м/с. Талдыкорган: 29 июня ожидается ветер западный порывы 15−20 м/с.
В Западно-Казахстанской области ожидается гроза.
В Карагандинской области ожидаются временами сильный дождь, шквал. Ночью на западе, севере, востоке области гроза, днем гроза. Ночью на западе, севере области град, днем на западе, севере, востоке области временами град. Ветер юго-западный, западный утром и днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. На западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Караганда: 29 июня днем ожидаются временами сильный дождь, град. Гроза.
В Костанайской области ожидается сильный дождь. Гроза, днем на западе, севере области град, шквал. Ветер северо-западный на западе, севере области 15−20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Костанай: 29 июня ожидается гроза.
В Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер западный северо-западный на севере, юге, в центре области 15−20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Кызылорда: 29 июня днем ожидается пыльная буря. Ветер западный днем порывы 15 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Павлодарской области ожидается гроза, днем гроза, днем на западе, севере области град, шквал. Ветер южный днем на западе, юге области порывы 15−20 м/с. Павлодар: 29 июня днем ожидается гроза.
В Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Днем гроза, на юго-востоке области ожидаются сильный дождь, град. Ветер восточный, юго-восточный днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Петропавловск: 29 июня ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный днем порывы 15−20 м/с.
В Туркестанской области ожидается гроза. На севере, западе области пыльная буря. Ветер северо-западный на севере, западе, в горных районах области 15−20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Туркестан: 29 июня ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный порывы 15−20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Улытауской области ожидаются временами сильный дождь, град, днем шквал. Гроза. Ветер юго-западный, западный ночью на востоке, юге области порывы 15−18 м/с, днем порывы 15−20 м/с. Жезказган: 29 июня ожидаются временами гроза, днем град, шквал. Ветер юго- западный, западный днем порывы 15−20 м/с.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 18−20, днем 31−33 тепла.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8−13, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 16−18, днем 31−33 тепла.
В Астане переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 14−16, днем 20−22 тепла.