Извращенная психология: как пикап-коуч Алекс Лесли привлекает к себе последователей

— Ее суть в возвращении человека к активной жизни, маленькими шагами помогая ему пробовать новые формы взаимодействия с миром, не избегать, а включаться. Поведенческая активация помогает человеку совершать безопасные действия, которые постепенно приводят к результату и положительным изменениям в его жизни. Очень важно, чтобы эта активация всегда строилась на безопасности как для самого человека, так и для окружающих. Клиент не должен выходить из зоны комфорта любой ценой. Специалист помогает найти способ быть смелым и в то же время уважительным к себе и другим, — подчеркнул Бушталлер.