Последнее воскресенье июня в Башкирии ознаменуется градом

Синоптики башкирского Гидрометцентра дали прогноз погоды на последнее воскресенье июня в республике: на регион сместился циклон, сформировавшийся над югом Центрального федерального округа.
29-го числа по Башкирии пройдут кратковременные дожди (местами грозы), днем локально выпадет град. Ветер будет северо-западный, умеренный, при грозах усилится до порывистого.
Температура ночью опустится до +9, +14 градусов. Днем солнце прогреет воздух максимум до 23 градусов.
— В дальнейшем в циркуляции следующего циклона дожди от небольших до сильных вновь распространятся на большинство районов республики. В результате длительного периода дождливой погоды на горных и малых реках республики ожидаются подъемы уровней воды, увеличение притока к гидротехническим сооружениям, возможно подтопление пониженных участков местности, создадутся условия для избыточного увлажнения почвы, — добавили специалисты.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.