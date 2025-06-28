Они в опасности: как защитить растения в открытом грунте во время летних холодов

Чтобы этого не произошло, придется бороться с переувлажнением почвы. Расскажу о своем опыте. Может, кто-то вспомнит, каким аномально холодным и дождливым был июль 2017-го? Я тогда поставила на грядки с томатами, огурцами и баклажанами, которые растут в открытом грунте, дуги так, чтобы укрывной материал (у меня это лутрасил плотностью 60 грамм на квадратный метр, но прекрасно подойдет плотность 30 и 42 г/м2) не касался верхушек растений. У огурцов, баклажанов и перцев один торец грядки оставляю открытым для проветривания. А вот на грядке с помидорами оставила открытыми оба торца: дождь на растения не попадает, но циркуляция воздуха под укрытием происходит, и томаты отлично проветриваются — а это необходимое условие при их выращивании.