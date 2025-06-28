Путин провел неофициальную встречу с сыном Кадырова

Адам Кадыров является помощником главы Чечни — своего отца Рамзана Кадырова, с ноября 2023 года также возглавляет Службу безопасности главы региона. В октябре 2023 года Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024-го вручили высшую региональную награду — орден Кадырова. Кроме того, Адам Кадыров стал кавалером многих других наград, в том числе высшего ордена парламента Чечни «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»), «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «Дуслык» — второго по значимости ордена Татарстана.