Путин провел неофициальную встречу с сыном Кадырова

ГРОЗНЫЙ, 28 июн — РИА Новости. В Москве состоялась неофициальная встреча президента России Владимира Путина с сыном главы Чечни, секретарем Совета безопасности республики Адамом Кадыровым, сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
Ранее старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова сообщила о предстоящей женитьбе своего 17-летнего брата Адама Кадырова, третьего сына главы Чечни. Позже Рамзан Кадыров рассказал о «личном поздравлении» Путина с женитьбой Адама Кадырова и выразил благодарность.
По его словам, Путин принял в Москве секретаря Совета Безопасности ЧР, начальника отдела обеспечения безопасности главы ЧР Адама Кадырова. Он отметил, что «несмотря на сравнительно небольшой жизненный путь, он уже проявил себя как ответственный, инициативный и надёжный руководитель с твёрдым характером, внутренней дисциплиной и искренней преданностью своему народу».
«Встреча с президентом России проходила в неофициальной обстановке, но была наполнена теплотой и искренностью. Владимир Владимирович лично поздравил Адама Рамзановича с предстоящим бракосочетанием, пожелав ему крепкого семейного счастья и дальнейших успехов в служении Чеченской Республике и нашей великой стране», — сообщил Дудаев в Telegram-канале.
Адам Кадыров является помощником главы Чечни — своего отца Рамзана Кадырова, с ноября 2023 года также возглавляет Службу безопасности главы региона. В октябре 2023 года Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024-го вручили высшую региональную награду — орден Кадырова. Кроме того, Адам Кадыров стал кавалером многих других наград, в том числе высшего ордена парламента Чечни «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»), «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «Дуслык» — второго по значимости ордена Татарстана.