Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин провел неофициальную встречу с сыном Кадырова

Дудаев: Путин провел неофициальную встречу с сыном главы Чечни Адамом Кадыровым.

Источник: © РИА Новости

ГРОЗНЫЙ, 28 июн — РИА Новости. В Москве состоялась неофициальная встреча президента России Владимира Путина с сыном главы Чечни, секретарем Совета безопасности республики Адамом Кадыровым, сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Ранее старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова сообщила о предстоящей женитьбе своего 17-летнего брата Адама Кадырова, третьего сына главы Чечни. Позже Рамзан Кадыров рассказал о «личном поздравлении» Путина с женитьбой Адама Кадырова и выразил благодарность.

По его словам, Путин принял в Москве секретаря Совета Безопасности ЧР, начальника отдела обеспечения безопасности главы ЧР Адама Кадырова. Он отметил, что «несмотря на сравнительно небольшой жизненный путь, он уже проявил себя как ответственный, инициативный и надёжный руководитель с твёрдым характером, внутренней дисциплиной и искренней преданностью своему народу».

«Встреча с президентом России проходила в неофициальной обстановке, но была наполнена теплотой и искренностью. Владимир Владимирович лично поздравил Адама Рамзановича с предстоящим бракосочетанием, пожелав ему крепкого семейного счастья и дальнейших успехов в служении Чеченской Республике и нашей великой стране», — сообщил Дудаев в Telegram-канале.

Адам Кадыров является помощником главы Чечни — своего отца Рамзана Кадырова, с ноября 2023 года также возглавляет Службу безопасности главы региона. В октябре 2023 года Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024-го вручили высшую региональную награду — орден Кадырова. Кроме того, Адам Кадыров стал кавалером многих других наград, в том числе высшего ордена парламента Чечни «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»), «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «Дуслык» — второго по значимости ордена Татарстана.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше