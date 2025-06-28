Акция «Молодежь вместе» собрала более 300 тысяч человек

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Более 300 тысяч человек приняли участие во всероссийской акции «Молодежь вместе», сообщает пресс-служба «Движения первых».
Акция проходит с 23 по 29 июня по всей России.
«Участники движения запустили по всей России акцию “Молодежь вместе”. К мероприятиям присоединились более 300 тысяч ребят. В рамках акции председатели региональных отделений движения посетили выпускные вечера и поздравили “Первых”. На базе первичных отделений, в летних лагерях и молодежных центрах “Первые” организовали квесты для сверстников на знание традиций и мероприятий Года дружбы в Движении первых», — приводятся в сообщении слова председателя правления движения Артура Орлова.
Кроме того, в рамках акции прошли «Классные встречи» с победителями грантовых конкурсов и всероссийских проектов, а также со специалистами из сферы молодежной политики.
«На фестивалях в рамках Дня молодежи “Первые” со всей страны приняли участие в акции “Письмо герою”. На передовую ребята отправили тысячи рисунков и писем. В своих посланиях участники движения передали всю благодарность защитникам Родины», — добавили в организации.
День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента России от 2 мая 2023 года. В этом году этот день выпадает на 28 июня.