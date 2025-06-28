Акция «Молодежь вместе» собрала более 300 тысяч человек

«Участники движения запустили по всей России акцию “Молодежь вместе”. К мероприятиям присоединились более 300 тысяч ребят. В рамках акции председатели региональных отделений движения посетили выпускные вечера и поздравили “Первых”. На базе первичных отделений, в летних лагерях и молодежных центрах “Первые” организовали квесты для сверстников на знание традиций и мероприятий Года дружбы в Движении первых», — приводятся в сообщении слова председателя правления движения Артура Орлова.