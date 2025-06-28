Антимонопольщики проверят цены в уфимском аэропорту

21 июня ФАС России сообщила о ряде жалоб на необоснованное завышения цен в аэропортах на товары, в том числе на воду. Анализ ценообразования, помимо Башкирии, проведут еще в 27 регионах с пассажиропотоком выше 1 млн человек в год.