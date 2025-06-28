Антимонопольщики проверят цены в уфимском аэропорту

Башкирская Федеральная антимонопольная служба намерена проверить цены в магазинах и общепитах в аэропорту Уфы. Соответствующее поручение было дано регионам от федерального управления ФАС.
— Особое внимание служба уделит стоимости питьевой воды на территории перевозочных секторов зоны транспортной безопасности, — отметили в надзорном ведомстве.
Там добавили, что в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства служба пример меры.
21 июня ФАС России сообщила о ряде жалоб на необоснованное завышения цен в аэропортах на товары, в том числе на воду. Анализ ценообразования, помимо Башкирии, проведут еще в 27 регионах с пассажиропотоком выше 1 млн человек в год.
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