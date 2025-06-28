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Антимонопольщики проверят цены в уфимском аэропорту

ФАС проверит цены на товары в аэропорту Уфы.

Источник: Комсомольская правда

Башкирская Федеральная антимонопольная служба намерена проверить цены в магазинах и общепитах в аэропорту Уфы. Соответствующее поручение было дано регионам от федерального управления ФАС.

— Особое внимание служба уделит стоимости питьевой воды на территории перевозочных секторов зоны транспортной безопасности, — отметили в надзорном ведомстве.

Там добавили, что в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства служба пример меры.

21 июня ФАС России сообщила о ряде жалоб на необоснованное завышения цен в аэропортах на товары, в том числе на воду. Анализ ценообразования, помимо Башкирии, проведут еще в 27 регионах с пассажиропотоком выше 1 млн человек в год.

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