В Иркутске приготовили самый большой в России торт

ИРКУТСК, 28 июн — РИА Новости. Самый большой в России торт «Брауни» весом более двух тонн приготовили кондитеры на гастрономическом фестивале в Иркутске, сообщает пресс-служба городской администрации.
В центре Иркутска на набережной Ангары в субботу состоялся большой гастрономический фестиваль «Сытый бабр». Фудкорт под открытым небом представили несколько десятков ресторанов, кафе Иркутска и муниципальное предприятие «Комбинат питания». Главными событиями праздника стали приготовление 500 литров окрошки и торт с брусникой весом более двух тонн.
«Представитель Книги рекордов России объявил со сцены, что в Иркутске приготовили самый большой торт “Брауни” в стране. Его вес еще больше заявленных двух тонн — а точнее 2180 килограммов», — говорится в сообщении.
Весь день на главной сцене праздника проходила музыкальная и развлекательная программы. Все желающие могли поучаствовать в конкурсах и розыгрышах. В кинотеатре под открытым небом показывали мультфильмы и фильмы о гастрономии.
Гастрофестиваль «Сытый бабр» проходит в Иркутск третий год. В воскресенье участники гастрономического праздника приготовят 100 килограммов фруктового салата со щавелем и 100 литров лапши «Отоки» с сибирской курочкой.