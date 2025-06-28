Для повышения эффективности в Ростовской области переименовали минобр

В Ростовской области с 1 июля региональное министерство общего и профессионального образования сменит свое название, став значительно короче. Произойдет это в соответствии с указом врио губернатора Юрия Слюсаря.
Региональный госорган будет называться министерством образования Ростовской области. Министру образования Тамаре Шевченко поручено внести изменения в ряд уставных документов.
В документе отмечается, что это переименование делается для «повышения эффективности полномочий в сфере образования и совершенствования деятельности министерства».
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