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Для повышения эффективности в Ростовской области переименовали минобр

С 1 июля минобр Ростовской области будет называться по-новому.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с 1 июля региональное министерство общего и профессионального образования сменит свое название, став значительно короче. Произойдет это в соответствии с указом врио губернатора Юрия Слюсаря.

Региональный госорган будет называться министерством образования Ростовской области. Министру образования Тамаре Шевченко поручено внести изменения в ряд уставных документов.

В документе отмечается, что это переименование делается для «повышения эффективности полномочий в сфере образования и совершенствования деятельности министерства».

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