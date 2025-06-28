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Жительнице Башкирии Назиге Фаезовой исполнилось 100 лет

Долгожительницу с юбилеем поздравил глава района.

Источник: Комсомольская правда

Жительнице башкирского села Старобалаково Фаезовой Назиге Фатыховне исполнилось 100 лет. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Чекмагушевского района Реканс Ямалеев — он личность поздравил долгожительницу с юбилеем.

— Назига Фатыховна встретила нас в добром здравии. Поделилась своими воспоминаниями, поразила удивительной памятью и остроумием, успевала подшучивать, давать мудрые советы и читать любимые стихи, — поделился чиновник.

За свою жизнь Назига Фатыховна прошла нелёгкий путь — управляла трактором, была бригадиром, участвовала в посевных работах. Вместе с мужем, ветераном Великой Отечественной войны Хамитом Ямиловичем, много лет трудилась в колхозе и воспитала пятерых детей. За добросовестный труд и вклад в развитие сельского хозяйства её наградили рядом наград как труженицу тыла. Сегодня она окружена заботой и вниманием большой семьи — у неё 10 внуков и 21 правнук.

Руководство района пожелало Назиге Фатыховне крепкого здоровья, тепла и душевного уюта: «Пусть рядом всегда будут близкие, а впереди — ещё много светлых дней».

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