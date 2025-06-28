Жительнице Башкирии Назиге Фаезовой исполнилось 100 лет

За свою жизнь Назига Фатыховна прошла нелёгкий путь — управляла трактором, была бригадиром, участвовала в посевных работах. Вместе с мужем, ветераном Великой Отечественной войны Хамитом Ямиловичем, много лет трудилась в колхозе и воспитала пятерых детей. За добросовестный труд и вклад в развитие сельского хозяйства её наградили рядом наград как труженицу тыла. Сегодня она окружена заботой и вниманием большой семьи — у неё 10 внуков и 21 правнук.