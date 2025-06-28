Актер Вадим Алферов из «Улиц разбитых фонарей» погиб в зоне СВО

Сообщается, что артист подписал контракт с ВС РФ в октябре 2024 года. Он проходил службу в Курской области в мотострелковом полку под позывным «Артист». 28 ноября 2024 года Алферов пропал без вести в Суджанском районе, а 7 мая 2025 года его тело опознали.