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Актер Вадим Алферов из «Улиц разбитых фонарей» погиб в зоне СВО

Актер Вадим Алферов, получивший известность после съемок в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила», погиб в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом в субботу, 28 июня, сообщил портал «Кино-Театр. Ру» со ссылкой на данные военкомата.

Актер Вадим Алферов, получивший известность после съемок в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила», погиб в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом в субботу, 28 июня, сообщил портал «Кино-Театр. Ру» со ссылкой на данные военкомата.

Сообщается, что артист подписал контракт с ВС РФ в октябре 2024 года. Он проходил службу в Курской области в мотострелковом полку под позывным «Артист». 28 ноября 2024 года Алферов пропал без вести в Суджанском районе, а 7 мая 2025 года его тело опознали.

Алферов было 57 лет. Его похоронили на Южном кладбище. На старте своей карьере он также принимал участие в съемках сериалов «Тайны следствия» и «Морские дьяволы». Всего в фильмографии Вадима Алферова более 30 кино- и телепроектов, передает портал.