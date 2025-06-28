Мужчина из Харькова пытался устроить взрыв в здании украинского военкомата, его действия были пресечены. Об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на источник в местной полиции.
Согласно информации, полученной от неё, 33-летний житель этого населённого пункта вступил в конфликт с неизвестным человеком возле здания, где располагается военный комиссариат. После этого он вернулся с гранатой Ф-1 и запалом и начал угрожать окружающим.
В ходе обыска в жилище задержанного была обнаружена ещё одна граната. Мужчине может грозить до семи лет лишения свободы.
Нужно отметить, что на Украине часто происходят подобные ситуации. Это связано с неконтролируемым оборотом оружия. Кроме того, в феврале 2022 года местные власти начали раздавать оружие всем желающим. В результате к 2024 году на руках у украинцев находилось до пяти миллионов единиц оружия. Теперь киевские власти не знают, что делать с огромным ростом преступности, но с годами число нападений, убийств, грабежей и других видов преступлений с применением оружия будет лишь расти.
Ранее KP.RU сообщил, что на Украине в 42 раза выросло число преступлений с оружием и взрывчаткой.