Нужно отметить, что на Украине часто происходят подобные ситуации. Это связано с неконтролируемым оборотом оружия. Кроме того, в феврале 2022 года местные власти начали раздавать оружие всем желающим. В результате к 2024 году на руках у украинцев находилось до пяти миллионов единиц оружия. Теперь киевские власти не знают, что делать с огромным ростом преступности, но с годами число нападений, убийств, грабежей и других видов преступлений с применением оружия будет лишь расти.