Гигантский «Брауни» приготовили в Иркутске: торт попал в Книгу рекордов России

В Иркутске в рамках гастрономического фестиваля «Сытый бабр» приготовили самый большой в России торт «Брауни» весом свыше двух тонн. Об этом сообщила администрация города.
«Представитель Книги рекордов России объявил со сцены, что в Иркутске приготовили самый большой торт “Брауни” в стране», — говорится в публикации.
На его приготовлени е кондитерам потребовалось более шести часов.
В мэрии отметили, что вес десерта оказался еще больше заявленных двух тонн — а точнее 2 180 килограммов.
Как писал сайт KP.RU, в марте в Санкт-Петербурге в Петропавловской крепости во время празднования Масленицы приготовили гигантский блин весом в полтонны. Царь-блин состоял из 3 500 блинов. Мастера потратили на их выпечку 16 часов.
Ранее в Анапе во время кулинарного шоу был поставлен новый рекорд России по приготовлению самого большого бургера в стране. Вес фастфуда составил 759 килограммов, высота — 77 см, а диаметр 154 см.