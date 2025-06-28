Гигантский «Брауни» приготовили в Иркутске: торт попал в Книгу рекордов России

Как писал сайт KP.RU, в марте в Санкт-Петербурге в Петропавловской крепости во время празднования Масленицы приготовили гигантский блин весом в полтонны. Царь-блин состоял из 3 500 блинов. Мастера потратили на их выпечку 16 часов.