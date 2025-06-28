Автобус № 480, связывающий Самару с пригородами, с июля должны перевести на регулируемый тариф

У жителей Кошелева, Петра Дубравы, Стройкерамики и Смышляевки появилась надежда на нормальное автобусное сообщение с Самарой.
По информации Минтранса Самарской области, маршрут должен начать движение между пригородами и Самарой с интервалом 10 минут в часы пик и 15 минут в остальное время. Это случится, если успешно пройдет конкурсный отбор перевозчика. Его итоги станут известны после 18 июля.
В этом случае жители Кошелева, Петра Дубравы, Стройкерамики и Смышляевки получат устойчивое транспортное сообщение с Самарой, поскольку маршрут № 480 «пгт. Смышляевка — г. Самара» начнет работать по новым условиям.
Что изменится?
На линию выйдут 23 новых автобуса не старше 2023 года выпускаФиксированная цена билета — 40 рублей независимо от способа оплатыЛьготный проезд для детей из многодетных семей и участников СВО.
Изменения стали возможны благодаря перераспределению средств областного бюджета и корректировке транспортной стратегии региона.
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