Татьяна Ким стала единственной россиянкой в рейтинге богатейших женщин мира

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким стала единственной россиянкой, которая вошла в топ-50 самых богатых женщин мира по версии журнала Forbes, она заняла 18-е место.
«Татьяна Ким вошла в рейтинг 50 самых богатых self-made женщин мира (таких, которые добились успеха и богатства благодаря собственным усилиям). Ким с состоянием 4,6 миллиарда долларов заняла 18-е место, она единственная россиянка в рейтинге», — сказано в материале издания.
Более того, 49-летняя Татьяна Ким стала одной из наиболее молодых участниц рейтинга. Младшее нее только 38-летняя австралийка Мелани Перкин. Она основала компанию по разработке программного обеспечения Canva.
В то же время первое место в списке заняла швейцарка Рафаэла Апонте-Диамант (состояние оценивается в 38,8 миллиарда долларов), второе — американка Дайан Хендрикс (22,3 миллиарда долларов).
Отмечается, что минимальное состояние для вхождения в рейтинг составило 2,1 миллиарда долларов. Почти половина участниц списка — из Азиатско-Тихоокеанского региона.
В апреле сообщалось, что суд передал Татьяне Ким долю ее экс-супруга Владислава Бакальчука в Wildberries.