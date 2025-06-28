Выпускники из Мариуполя посетят праздник «Алые паруса» в Петербурге

«Мы делаем это для вас. Чтобы вы строили вашу жизнь в красивом, уютном, мирном городе. Пусть каждый из вас найдёт свой путь. Не бойтесь ставить перед собой высокие цели. Учитесь, дерзайте. Россия — страна огромных возможностей. Воспользуйтесь ими. Сегодня вас ждут “Алые паруса”. Это праздник, который стал символом надежды и мечты для сотен тысяч выпускников. Его знает весь мир. Пусть он станет для вас настоящим началом новой жизни», — отметил губернатор Санкт-Петербург Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.