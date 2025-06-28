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Бастрыкин взял под контроль ситуацию с задержанием этнической ОПГ на Урале

Глава СКР взял под контроль расследование дела об убийствах прошлых лет в Свердловской области.

Источник: Аргументы и факты

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял под контроль ситуацию с задержанием в Свердловской области членов этнической преступной группы.

«В публичном пространстве широкое распространение получила информация о задержании правоохранительными органами в Свердловской области в рамках расследования уголовного дела прошлых лет уроженцев Азербайджанской Республики и смертью двоих из них», — говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Отмечается, что руководству СУ СКР по Свердловской области поручено представить подробный доклад о ситуации.

Ранее сообщалось о пресечении на Урале деятельности этнической преступной группы, подозреваемой в ряде убийств и покушений на убийство. Преступления были совершены в 2001, 2010 и 2011 годах. Санкции за наиболее тяжкого из них предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.