Бастрыкин взял под контроль ситуацию с задержанием этнической ОПГ на Урале

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял под контроль ситуацию с задержанием в Свердловской области членов этнической преступной группы.
«В публичном пространстве широкое распространение получила информация о задержании правоохранительными органами в Свердловской области в рамках расследования уголовного дела прошлых лет уроженцев Азербайджанской Республики и смертью двоих из них», — говорится в сообщении пресс-службы СКР.
Отмечается, что руководству СУ СКР по Свердловской области поручено представить подробный доклад о ситуации.
Ранее сообщалось о пресечении на Урале деятельности этнической преступной группы, подозреваемой в ряде убийств и покушений на убийство. Преступления были совершены в 2001, 2010 и 2011 годах. Санкции за наиболее тяжкого из них предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.