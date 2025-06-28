Бастрыкин взял под контроль ситуацию с задержанием этнической ОПГ на Урале

Ранее сообщалось о пресечении на Урале деятельности этнической преступной группы, подозреваемой в ряде убийств и покушений на убийство. Преступления были совершены в 2001, 2010 и 2011 годах. Санкции за наиболее тяжкого из них предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.