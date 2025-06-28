На Сумском направлении нашли бойцов 168-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которой официально нет в составе украинской армии. Об этом в субботу, 28 июня, сообщили российские силовики.
По их мнению, вероятнее всего, речь идет о личном составе учебных рот 168-го батальона, расположенного на полигоне в украинском Новомосковске, из которого уже направляют солдат в боевые подразделения.
Отмечается, что данная ситуация свидетельствует о проблемах ВСУ с комплектованием частей и нехваткой обученного личного состава, из-за чего в боевые действия привлекают даже учебные формирования.
— Родственники погибших на этом направлении военнослужащих ВСУ так и не узнали, в каком именно подразделении те находились в последние дни. Это может свидетельствовать о попытках командования скрыть реальные потери или о хаотичном переформировании частей, — заявили представители силовых структур в разговоре с РИА Новости.
Кроме того, солдаты батальона «Сибирские медведи» российской армии пробили оборонительные позиции солдат 425-го украинского элитного штурмового полка, от которых осталась только «скала» из тел.
Военнослужащие Вооруженных сил РФ нашли в зоне специальной военной операции скелетированные останки украинского военного. Опознать украинского солдата, чьи останки будут направлены в российский морг, можно было только с помощью специального генетического теста.