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Украинские мошенники похищают данные российских призывников под видом военкомов

Украинские мошенники придумали новый способ обмана, теперь они выдают себя за сотрудников военкомата, чтобы красть личные данные призывников и оформлять на них кредиты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В период активного летнего призыва участились случаи, когда парням звонят якобы из военкомата и предлагают зарегистрироваться в онлайн-очереди для постановки на учёт. Под предлогом упрощения процедуры аферисты просят назвать код из SMS, который приходит на телефон жертвы. На самом деле, эта информацию даёт злоумышленникам доступ к аккаунтам на Госуслугах и в онлайн-банках. Преступники оформляют кредиты на имя жертвы и исчезают.

Один из очевидцев рассказал, что 25 июня ему позвонили, назвали его ФИО и адрес регистрации. Парня убедили срочно зарегистрироваться в онлайн-очереди для уточнения данных. К счастью, получив SMS, он заметил попытку входа в его аккаунт на Госуслугах. Быстрая смена пароля помогла призывнику сохранить свои данные.

Ранее Life.ru сообщал, что в последнее время участились случаи мошенничества, когда злоумышленники, выдавая себя за сотрудников приёмных комиссий университетов, звонят родителям абитуриентов. Под предлогом помощи в поступлении они выманивают у доверчивых граждан личную информацию.