В Мариуполе выбрали нового мэра

Антон Кольцов родился в 1973 году в Череповце Вологодской области. В 1996 году он окончил Ярославскую государственную медицинскую академию, в 2003-м — Череповецкий государственный университет, а в 2010-м получил квалификацию «Мастер делового администрирования» в Академии народного хозяйства. Он выпускник «Школы губернаторов» (Высшей школы госуправления РАНХиГС).