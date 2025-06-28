Стало известно, сколько Канье Уэст заплатил Бьянке Цензори за «голые» образы

В материале сказано, что за свой недавний выход в Нью-Йорке в бикини из конфет 30-летняя модель получила от Канье 100 тысяч долларов (7,8 миллиона рублей). А вот её скандальный образ на премии «Грэмми» вышел подороже. Полностью прозрачное платье принесло ей 120 тысяч долларов (около 9,4 миллиона рублей). Так, за всё время их замечательного брака с музыкантом её счёт в банке пополнился на три миллиона долларов (235,5 миллиона рублей) благодаря его тяге выделяться всегда и во всём.