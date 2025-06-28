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Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Вадим Алфёров погиб в зоне СВО

В ноябре 2024 года Алфёров пропал без вести в Курской области.

Актер Вадим Алфёров, исполнивший роль в сериале «Улица разбитых фонарей», погиб в зоне спецоперации (СВО). Об этом сообщил портал «Кино-Театр. Ру».

По данным портала, Алфёров подписал контракт с Минобороны РФ в октябре прошлого года и был направлен в Курскую область. На передовой у него был позывной «Артист».

Уточнялось, что в ноябре Алфёрова отправили на боевое задание, из которого он не вернулся, в декабре военкомат известил, что боец пропал без вести. Тело актера опознали только в мае текущего года, мужчина похоронен в Петербурге.

Актер Алфёров известен широкому зрителю своими работами в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и «Убойная сила».

Как писал сайт KP.RU, 18 июня стало известно, что в зоне СВО погиб 27-летний российский борец Кирилл Бабичук. Федерация спортивной борьбы России выразила глубокие соболезнования семье и близким спортсмена.

В июне прошлого года в зоне спецоперации погиб актер Горномарийского драматического театра Михаил Пекцоркин.