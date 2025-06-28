Чемпион России по мотокроссу Козуб разбился насмерть во время соревнований

В Свердловской области во время квалификационного заезда погиб чемпион России по мотокроссу с коляской Руслан Козуб. Об этом в субботу, 28 июня, сообщила пресс-служба Федерации мотоциклетного спорта (ФМС) России.
Сообщается, что на этапе чемпионата России в Ирбите во время квалификационного заезда произошло столкновение двух мотоциклов, в результате которого погиб чемпион России по мотокроссу с коляской Руслан Козуб.
Второй участник инцидента был экстренно госпитализирован в центральную городскую больницу. В связи с трагедией квалификационный этап чемпионата был приостановлен.
Руслану Козубу было 32 года. Организаторы чемпионата отметили, что его смерть стала невосполнимой утратой для семьи и российского мотоспорта.
— Федерация мотоциклетного спорта России сделает все возможное, чтобы помочь семье Руслана в это невыносимо тяжелое время, а также семье Александра Пупышева. Мы обязаны извлечь максимальные уроки из этой трагедии, — сообщает пресс-служба ФМС РФ.