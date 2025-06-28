«Вы — будущее России»: Кириенко назвал Омск и Пермь молодёжными столицами

«Поздравляю и Пермь, и Омск, потому что хорошо помню, как в прошлом году шла просто такая битва титанов. Когда все жители Перми и с ними весь Приволжский федеральный округ, все жители Омска и с ними весь Сибирский федеральный федеральный округ болели и боролись за то, чтобы получить право молодежной столицы России. И у нас, у организационного комитета, не осталось ни одного шанса решить иначе. И в этом году в России две молодёжные столицы. Я вас поздравляю. Вы молодцы. Вы способны совершать невозможное. Вы будущее России… Сегодня все возможности открыты для вас благодаря решению президента России», — сказал Кириенко на праздновании Дня молодёжи в Омске.
Заместитель главы администрации президента подчеркнул, что с 1 января 2025 года в России действует специальный национальный проект «Молодёжь и дети».
Напомним, что в декабре 2024 года Сергей Кириенко объявил о присвоении Перми и Омску статуса молодёжных столиц России в 2025 году. Торжественное заявление прозвучало на церемонии вручения премии «Время молодых» в Национальном центре «Россия».
Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём молодёжи. Глава государства подчеркнул необходимость активизации работы над инициативами, направленными на поддержку молодёжи. По его словам, именно это залог успешного будущего России.