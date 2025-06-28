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После дня прохлады в Молдову возвращается жара: Уже совсем скоро за +36 градусов

Прогноз погоды от синоптиков на воскресенье, 29 июня 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Самое время рассказать о погодке на завтра, 29 июня. Значит, рассказываем.

Ночью синоптики нам прогнозируют до 18 градусов со знаком «плюс», утром столбик термометра поднимется еще на два градуса.

Днем воздух прогреется до +26 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков, но ветрено. Замечательный день для прогулок и пинкников!

Вечером будет до 24 градусов выше ноля.

Скорость ветра в течение дня составит максимум 15−16 метров в секунду, а относительная влажность — 70%.

Вот такая погода нас ждет в ближайшие несколько дней.

А дальше, после дня прохлады, в Молдову возвращается жара: Уже совсем скоро нас ждет за +36 градусов!

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