После дня прохлады в Молдову возвращается жара: Уже совсем скоро за +36 градусов

Самое время рассказать о погодке на завтра, 29 июня. Значит, рассказываем.
Ночью синоптики нам прогнозируют до 18 градусов со знаком «плюс», утром столбик термометра поднимется еще на два градуса.
Днем воздух прогреется до +26 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков, но ветрено. Замечательный день для прогулок и пинкников!
Вечером будет до 24 градусов выше ноля.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 15−16 метров в секунду, а относительная влажность — 70%.
Вот такая погода нас ждет в ближайшие несколько дней.
А дальше, после дня прохлады, в Молдову возвращается жара: Уже совсем скоро нас ждет за +36 градусов!
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