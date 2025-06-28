Проигравшая на ЧЕ украинка отказалась делать фото с победившими ее россиянками

Ранее российская саблистка Анна Смирнова на протяжении 30 минут ждала рукопожатия украинки Ольги Харлан после поражения на чемпионате мира по фехтованию в Милане. Согласно правилам, после поединка фехтовальщики обязаны пожать руки, несоблюдение таких правил грозит исключением из соревнований и отстранением от участия в оставшихся. Харлан получила дисквалификацию после отказа от рукопожатия со Смирновой, передает RT.