Наличными в общественном транспорте Подмосковья теперь расплачиваются только «зайцы»

Есть еще один нюанс в этой истории с наличной оплатой проезда, о котором многие пассажиры даже не догадываются. Дело в том, что, когда пассажир платит за проезд в карман водителю, он обманывает не только государство и транспортное предприятие, но и себя. Случись что на дороге, например, автобус попадет в аварию, и пострадает такой пассажир, он страховку не получит. Без билета ему будет сложно получить страховую выплату или какую-либо компенсацию.