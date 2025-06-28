Наличными в общественном транспорте Подмосковья теперь расплачиваются только «зайцы»

В конце прошлого года в Подмосковье ужесточили наказание за безбилетный проезд в общественном транспорте. Штрафы увеличили в два раза, с 1 тысячи рублей до 2. Однако мало кто из пассажиров знает, что оплата наличными водителю за билет также приравнивается к безбилетному проезду.
С начала года в Подмосковье усилили контроль за оплатой проезда в общественном транспорте. Контролеры стали чаще проверять как муниципальные рейсы, так и междугородние, которые курсируют из области в Москву. Безбилетных зайцев отлавливают, составляют протокол об административном правонарушении, выписывают штраф.
Только за май было зафиксировано около 3000 таких эпизодов. Причем более 2300 протоколов составили на пассажиров, которые в принципе оплатили свой проезд, только сделали это наличными, что фактически приравнивается к безбилетному проезду.
«В этом случае им тоже грозит штраф в размере 2000 рублей, даже если оплата была сделана с помощью перевода, — рассказывает контролер Ирина. — Мы им говорим, вы не оплатили свой проезд, платить можно только транспортной или банковской картой, либо через мобильное приложение. А они не верят. Водителей тоже наказываем за то, что берут с пассажиров наличку, им грозит штраф в размере 5000 рублей».
В Административно-пассажирской инспекции нам объяснили, что проверки на маршрутах нужны, чтобы обеспечить прозрачность пассажирских перевозок. Все подмосковные маршруты уже несколько лет оборудованы терминалами для безналичной оплаты, так что никакой проблемы ни у пассажиров, ни у водителей с оплатой проезда быть не должно.
Есть еще один нюанс в этой истории с наличной оплатой проезда, о котором многие пассажиры даже не догадываются. Дело в том, что, когда пассажир платит за проезд в карман водителю, он обманывает не только государство и транспортное предприятие, но и себя. Случись что на дороге, например, автобус попадет в аварию, и пострадает такой пассажир, он страховку не получит. Без билета ему будет сложно получить страховую выплату или какую-либо компенсацию.
А что делать, если водитель требует плату за проезд наличными? Такие ситуации встречаются не так уж и редко. В инспекции посоветовали зафиксировать нарушение и передать информацию им. Нужно обязательно записать номер автобуса, дату и время поездки, а потом послать сообщение через специальный чат-бот.