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Жительница башкирского Нефтекамска выложила на продажу платье для выпускного и лишилась 18 тысяч рублей

В Башкирии женщина потеряла 18 тысяч рублей, пытаясь продать платье на выпускной.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Нефтекамске 39-летняя женщина лишилась 18 тысяч рублей, пытаясь продать платье на выпускной бал. Об этом сообщило региональное МВД.

Горожанка выложила в интернете объявление о продаже наряда. Ей позвонила девушка-покупатель. Она попросила продиктовать номер телефона для перевода денег и адрес электронной почты. Спустя время женщина получила письмо со ссылкой якобы для подтверждения денег.

— Пройдя по ссылке, она заполнила анкету с указанием всех реквизитов банковской карты, CVC-кода в том числе. После чего заявительнице поступило уведомление банка о списании с ее счета денежных средств, — рассказали в полиции.

По факту крыжи денег было возбуждено уголовное дело.

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