«150 тысяч молодых сердец»: Омск и Пермь устроили грандиозный телемост в День молодежи. Фото

Россия 28 июня празднует День молодежи пресс-служба РосмолодежиОмск и Пермь в 2025 году носят статус Молодежной столицы России пресс-служба РосмолодежиМолодых людей с праздником поздравили Сергей Кириенко и Дмитрий Чернышенко пресс-служба РосмолодежиДень молодежи праздник, который из года в год объединяет все поколения, народы, регионы пресс-служба РосмолодежиСовременная молодежь — будущее России пресс-служба РосмолодежиВ стране с каждым годом становится все больше центров, объединяющих молодых людей пресс-служба РосмолодежиОфициальные лица Омска и Перми сердечно поздравили всех причастных к празднику пресс-служба РосмолодежиМежду городами был организован праздничный телемост пресс-служба РосмолодежиРоссия заранее подготовилась к празднованию, украсив города к празднику пресс-служба РосмолодежиМало кто остался равнодушным в этот день пресс-служба РосмолодежиПогода также благоволила молодым людям 28 июня пресс-служба РосмолодежиБез интерактива также не обошлось пресс-служба РосмолодежиУлицы были переполнены пресс-служба РосмолодежиНесмотря на акцент на молодежь, праздник посетили люди разного возраста пресс-служба РосмолодежиВ День молодежи были организованы и образовательные мероприятия пресс-служба РосмолодежиБолее 150 тысяч молодых людей собрались в Омске и Перми на праздник пресс-служба Росмолодежи28 июня в России был наполнен яркими цветами пресс-служба РосмолодежиОфициальные лица присоединились ко Дню молодежи пресс-служба РосмолодежиДвижение первых также приняло участие в праздничных мероприятиях пресс-служба РосмолодежиТелемост между Омском и Пермью стал одним из самых ярких событий праздника пресс-служба РосмолодежиДвижение первых также приняло участие в праздничных мероприятиях пресс-служба Росмолодежи.