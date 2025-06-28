Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поздравил в Перми с праздником молодежь

Сегодня, 28 июня, праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню молодёжи, проходят по всей стране. Свои проекты и программы с возможностями для молодых людей представляют молодёжные движения, общественные организации и ведущие российские компании.
Пермскую и омскую молодежь поприветствовали первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, зампред Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, губернатор Омской области Виталий Хоценко, а также представители Федерального агентства по делам молодежи и «Движения первых».
Первый зам руководителя Администрации президента Сергей Кириенко поздравил молодёжь обеих молодежных столиц: «В этом году в России две молодежные столицы. Я вас поздравляю! Вы молодцы! Вы способны совершать невозможное. Вы — будущее России. Сегодня все возможности открыты для вас благодаря решениям президента России Владимира Владимировича Путина. Россия — страна возможностей», — отметил Сергей Кириенко.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, обращаясь к молодежи двух молодежных столиц и всей России, отметил: «С Днем молодёжи! Сейчас я скажу фразу, которую знает каждый пермяк: в Перми — все реально! Только что в режиме видеосвязи президент Владимир Путин открыл новые молодежные центры в регионах страны. Здесь, в Перми, открылись уже четыре молодежных центра, до конца года будет еще три, где вы можете реализовать свои таланты, свои возможности, стать волонтерами, творить и пробовать. В добрый путь!».
«Мы гордо носим звание Молодежной столицы в этом году. Желаю всем нам, чтобы в этом городе было все реально!» — сказал глава Прикамья Дмитрий Махонин.
Напомним, Пермь как Молодежная столица России-2024 стала одной из центральных площадок празднования. Программа охватывает несколько дней, с 25 по 29 июня, и включает десятки событий.
Дмитрий Чернышенко в рамках рабочей поездки в Пермь также оценил экспозицию «Оружие Победы» и встретился с лидерами пермских молодежных организаций. Встреча прошла на площадке завода им. А. Шпагина: здесь в годы Великой Отечественной войны молодые пермяки помогали ремонтировать бронепоезда для фронта.
Зампред Правительства РФ подчеркнул значимость роли участников встречи как лидеров, ведущих за собой десятки и сотни молодых людей, и заметил, что молодежь в России — это около 37 миллионов человек, и важно, чтобы они чувствовали поддержку.
Дмитрий Чернышенко и Дмитрий Махонин также поприветствовали участников торжественных мероприятий, приуроченных к 30-летию клуба «Урал-Грейт», поблагодарили ветеранов «Урал-Грейта» и действующих игроков команды «Парма». Вице-премьер поздравил баскетбольную столицу России с 30-летием легендарного клуба. Губернатор пожелал спортивных успехов: «Рад, что многие молодые ребята, глядя на вас, занимаются спортом. Их поддерживают родители. И только благодаря этой совместной работе мы по праву можем считаться баскетбольной столицей страны. Желаю вам успехов!».
Напомним, Сергей Кущенко в 1995 году на базе студенческой команды «Политехник» создал клуб «Урал-Грейт». За шесть лет команда прошла путь к большим победам: завоевала статус двукратного чемпиона страны по баскетболу и стала первым клубом, помимо ЦСКА, кому покорился этот титул.