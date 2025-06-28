Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поздравил в Перми с праздником молодежь

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, обращаясь к молодежи двух молодежных столиц и всей России, отметил: «С Днем молодёжи! Сейчас я скажу фразу, которую знает каждый пермяк: в Перми — все реально! Только что в режиме видеосвязи президент Владимир Путин открыл новые молодежные центры в регионах страны. Здесь, в Перми, открылись уже четыре молодежных центра, до конца года будет еще три, где вы можете реализовать свои таланты, свои возможности, стать волонтерами, творить и пробовать. В добрый путь!».